Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde demir direğe çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin Yerli'nin (38) kullandığı 48 JH 720 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Caddesi'nde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir işletmenin önünde bulunan demir direğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yerli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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