Yanlış park edilen araç ambulansın çıkışını engelledi

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Milas 1 No’lu Sağlık Ocağı’nın ambulans giriş çıkışı için ayrılan bölümüne park eden araç sahibinin sorumsuzluğu yüzünden, acil çağrı alan ambulans çıkış yapamadı.

Milas Atatürk Meydanı’nda bulunan NecibeRüştü Özer Milas 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin ambulans giriş çıkışına ayrılan bölüme bir sürücünün park ettiği araç nedeniyle vaka çağrısı alan ambulans zor anlar yaşadı. Bölgeye Büyük harflerle yazılan “Anbulans giriş çıkışıdır, araç park etmeyiniz" yazısına rağmen aracını girişe park eden sürücü ambulansın hastaya ulaşmasına engel oldu.

Acil yardım talep eden hastaya ulaşmak için çıkış yapmak isteyen ambulans şoförü ve sağlık ekibi aracın sahibine ulaşamayınca, hastaya başka bir noktadan ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen Milas Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aracın yerinden çekilmesi ve cezai işlem uygulanması için işlem başlattı.

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