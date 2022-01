Marmaris Belediyesi ekipleri yağmur nöbetinde

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumartesi günden beri devam eden şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Marmaris Belediyesi ekipleri 4 gündür yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukları engellemek üzere adeta seferber oldu.



Marmaris’te geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan ve 4 gündür aralıksız devam eden yağmur kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmurun yanı sıra cumartesi gecesi dolu şeklinde meydana gelen yağış nedeniyle bazı ev ve işyerini su basarken Marmaris Belediyesi ekipleri de 4 gündür gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Özellikle İçmeler bölgesinde yanan orman alanlarından şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel baskınını önlemek için tedbirler alan belediye çalışanlara 4 gündür gece gündüz nöbet tutuyor. Kapanan yolları açan, dere yataklarını genişleten, devrilen ağaçları ve elektrik direklerini kaldıran, cadde ve sokakları temizleyen, gelen her ihbarı değerlendirerek su basan ev ve işyerlerinden tahliyeleri gerçekleştiren belediye personeli insanüstü bir çaba sarf ediyor. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı da birim amirleriyle birlikte sürekli olarak sahada yapılan çalışmaları kontrol ediyor.



Belediye ekipleri Marmaris’in kırsal bölgelerinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarını da anında müdahale ediyor. Bu sabah İçmeler yolunda meydana gelen toprak kaymasına müdahale eden Marmaris Belediyesi çalışanları yolun güvenliğini sağlayarak olması muhtemel bir kazayı önledi. Ardından diğer kurumların ekipleriyle birlikte yolu tekrar ulaşıma açan ekipler öğleden sonra da İçmeler’de çöken istinat duvarına müdahale etti. Aşırı yağmura dayanamayarak çöken duvarın önüne taşlarla bariyer oluşturan ekipler tepelerden gelen suyun tehlike oluşturmaması için önlemler aldı.



Bütün çalışanların 4 gündür uykusuz kalarak halka hizmet için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris her zaman en çok yağış alan bölgelerden biri. Ancak ormanların yanmasının ardından sel felaketine maruz kaldık. Ama ekiplerimiz tıpkı yangında olduğu gibi şimdi de 7/24 teyakkuzda. Sorun yaşanan her noktaya anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın her yardım çağrısına koşuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

