Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ İLE KÖPEK YAVULARI KURTARILDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ekili alanların büyük bölümü su altında kaldı. Muğla İl ve Menteşe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ekipleri Karabağlar Yaylası'nda çiftçi Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanların mahsur kaldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye traktör ile ulaşan ekipler, Allen Kavağı mevkiinde bulunan ahırdan 4 büyükbaş, 5 küçükbaş ve yavru köpekleri, sular altında kalmaktan son anda kurtararak güvenli bölgeye aldı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-01-11 22:02:31



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