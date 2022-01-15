Fethiye’de yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu hizmete açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir şirket tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu törenle hizmete açıldı.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi'nin katkılarıyla özel bir şirket tarafından yapımı tamamlanan kapalı spor salonun açılışı dolayısıyla Eldirek Mahallesi'ndeki Okullar Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.



Törene AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Çoban, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sadet Kansız, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Belediye Basketbol Başkanı İzzet Durak ve Basketbol oyuncuları, sivil toplum kuruluşları başkanları, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve spor camiası adına çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sadece ülkede değil, dünyanın birçok ülkesinde güzel yatırımları olan Sadettin Saran'ı Fethiye'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Karaca, "Eğitimde ve sporda fırsat eşitliği sağladığı için Saran'a teşekkür ediyorum. Bize yıllar önce vermiş olduğu bu eserin sözünü bugün yerine getirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Sadettin Saran’ı ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Başkan Karaca “ Ülkemizde eğitim ve sporda herkese fırsat eşitliği tanıdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimizden 4 ay sonra basın danışmanımızla birlikte Sayın Saran’ı ziyaret ettiğimiz zaman bize göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri memnun etmişti. Bugün bize vermiş olduğu bu güzel eserin sözünü bugün yerine getiriyor. Aslında bu eserin açılışını bir yıl önce yapacaktık. Elazığ bölgesine öncelik verdi ve bir yıl önce Elazığ’a kapalı spor salonu kazandırdı. Bölgemizde ihtiyacı olan çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratabilmek adına bölgemizdeki dershanelerden yararlanılması için bütün desteği verdik ve eğitime muhtaç bütün çocukların burslarını karşılamıştık” dedi.



Başkan Karaca konuşmasına şöyle devam etti: “Fethiye Belediyespor’un 5 dalda 150’ye yakın lisanslı sporcumuz var. Şu an Avrupa Şampiyonu olan Kubilay Avcu kardeşimizi de bünyemizde barındıraraktan önümüzdeki günlerde dünya şampiyonluklarına doğru yürüyeceğiz. Geçen yıl Süper Lig’de büyük takımları Beşkaza Kapalı Spor Salonu’nda ağırladık. Bizler elimizden geldiğince spora ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Sadettin Saran’dan bölgemize yatırım yapmasını rica ediyoruz”



Türkiye’nin değişik bölgelerinde spor salonlarının yapılmasına katkı sağlayan Sadettin Saran yaptığı konuşmada “İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, Almanya’dan ve Van’dan gelip bu özel gün de bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki 2 sene önce Alim Başkan beni ziyaret etti. Burada olmaktan çok mutluyum. Birazdan hep beraber 22. Salonumuzu İl Eğitim Müdürlüğü’ne devredeceğiz. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Dolayısıyla topluma spor üzerinden katkı vermek bizim için öncelik oldu. Bu anlamda katkı sağlamak bize güç veriyor. Tolstoy’un çok sevdiğim bir sözü var. ‘’Yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın’’ Biz de inşallah gençlerimize güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. İnşallah çorbada bizim de tuzumuz olur. Gençler bu spor salonu sizin için. Birkaç nasihatle biraz sonra sizi bırakacağım. Sigara içmeyin demeyeceğim zaten kullanmadığınızı biliyorum. Güçlünün değil haklının yanında olun. Atatürkçü olun. Sizleri seviyorum” dedi.



Konuşmaların ardından protokol tarafından salonun açılışı gerçekleştirildi.

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