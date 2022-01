Başkan Gürün, Köyceğiz’deki yağmur mağdurları ziyaret etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesindeki yoğun yağışlar sonrasında mağdur olan vatandaşları ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağmur yağışları sonrasına işyerleri ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum ve Marmaris ilçelerinde evleri zarar gören vatandaşların televizyondan buzdolabına, halıdan çocuk beşiğine kadar tüm ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi bu yardımları Köyceğiz’de de sürdürdü.

Yoğun yağmur yağışları sonrasında Köyceğiz Gölü’nün taşması nedeniyle işyerleri ve evleri zarar gören vatandaşları dinleyen Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak imkanları ölçücüsünde yardımcı olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gürün; “Vatandaşlarımızın her koşulda yanındayız”

Muğla olarak felaketleri birlik ve beraberlik içinde atlatarak, vatandaşlarla omuz omuza yürüdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her türlü zorluğu aşarken Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Yoğun yağmur yağışları sonrası Köyceğiz Gölü’nün taşması nedeniyle işyerleri ve evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gürün, yağışlardan etkilenen hanelerin televizyondan buzdolabına, halıdan çocuk beşiğine kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve ihtiyaç halinde devam edeceklerini ifade etti. Başkan Gürün, “Muğla olarak ilk önce orman yangınlarını yaşadık. Şimdi de dolu ve aşırı yağmur yağışlarına maruz kaldık. Orman yangınları sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşıladığımız gibi yağışlardan mağdur olan vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden bu yana çalışıyoruz. Bizler bu şehri birlikte paylaştığımız vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Mutlu günlerde nasıl birlikteysek başımıza gelen olumsuzluklarda da birbirimize daha sıkı sarılıp daha büyük bir birliktelik örneği göstermeye devam edeceğiz” dedi.

