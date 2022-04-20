Tutuklanan orman yangını şüphelisi: Arkadaşım yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Özkan Özgül ifadesinde, yangına arkadaşı Yılmaz Tabak'ın neden olduğunu söyledi. Özgül, "Yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu. Niye böyle yaptığını sordum. Yılmaz, 'Boşver' cevabını verdi" dedi.

Yakaköy ile Dereköy mahalleri arasındaki makilik ve ağaçlık bölgede 17 Nisan'da saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Sabotaj ihtimali üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saat 04.30 sıralarında Yakaköy mevkisinde yangının çıktığı ilk bölgeden içinde şoförle birlikte 3 kişinin bulunduğu taksinin çıkış yaptığı ve yaklaşık 10 dakika sonra da alevlerin yükseldiği tespit edildi. Polis, taksinin plakasından yola çıkıp, şüpheliler Özkan Özgül, Yılmaz Tabak ve Serdar Dıngıl'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si, ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiklerini söyledi. Diğer şüpheli ise yangına kendilerinin neden olduğunu itiraf etti. Şüphelilerin yangının çıktığı bölgenin yakınında arazilerinin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Yılmaz Tabak 'kasten yangına sebebiyet vermek', Özkan Özgül ve Serdar Dıngıl ise 'taksirle yangına sebep olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'NİYE BÖYLE YAPTIĞINI SORDUM 'BOŞVER' DEDİ'

Şüphelilerden Özkan Özgül ifadesinde, yangına birlikte alkol aldıkları arkadaşı Yılmaz Tabak'ın neden olduğunu söyledi. Özgül, "Yılmaz Tabak, ben ve Serdar beraber ormanlık alanda alkol aldık. Daha sonra Yılmaz tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip yanımızdan uzaklaştı. 10 dakika sonra yanımıza geri geldi. Yanımıza geldiğinde arkasından ateş çıkıyordu. Niye böyle yaptığını sordum. Yılmaz, 'Boşver, beni eve bırak' cevabını verdi" dedi. Yangın sabaha karşı 04.00 civarında çıktı. Yılmaz'ı eve bıraktıktan sonra yangın bölgesine gelip durumu polise ve itfaiyeye bildirdim. Yangını ilk gördüğümde niye haber vermediğimi bilmiyorum, telaşlandım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'YANGINI PAZAR GÜNÜ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'

Suçlamaları reddeden Yılmaz Tabak, "Saat 22.00 sıralarında kendi aracımla Kargacık Kavaklık mevkiinde Gümüşlük seyir tepesi diye tabir edilen yerde alkol almaya başladım. O sırada Özkan beni aradı, nerede olduğumu öğrenip Serdar ile birlikte yanıma geldiler. Onlarla da 1 saat daha alkol almaya devam ettik. Yakaköy'e gitmek istediklerini söyleyince aracımı eve bıraktım ve yola onların aracıyla devam ettik. Serdar telefonla biriyle tartıştı. Bunun üzerine beni eve bırakmalarını istedim. Direksiyonda Özkan vardı, geri dönüp beni eve bıraktılar. Yangını pazar günü televizyondan öğrendim. Yangın konusunda hiçbir bilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Dıngıl ise "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" dedi.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-20 16:51:18



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