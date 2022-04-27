Park halindeki minibüsü ateşe verdi



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, psikolojik sorunları olan T.K. (46), minibüsünü ateşe verdi. T.K., 1 araç ve 1 çadırın da kundaklama olayının şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Marmaris'in Bozburun Mahallesinde meydana geldi. İşsiz ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen T.K., park halindeki minibüsünü ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılmaz hale geldi.

Aynı bölgede başka bir araç ve çadırın kundaklanma olayının da şüphelisi olduğu öğrenilen T.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-04-27 19:07:07



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