Libyalı Turist AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Libyalı Turist AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA

Libyalı Turist AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Libyalı turist, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kesikkapı Mahallesi’ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde dün akşam saatlerinde Libya uyruklu turist drone ile çekim yapmak istedi. Libyalı turistin dronu çekim yaptığı sırada sarp kayalık bölgeye düştü. Düşen dronunu almak için 10 metre yüksekliğinde ki kayalıklara tırmanan Libyalı turist mahsur kaldı. Libyalı turist kayalıklardan inemeyeceğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Arazinin sarp oluşması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi. 2 saat süren operasyon sonunda kurtarılan Libyalı turist, sağlık kontrollerinin yapılması için 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz’de İstanbullu öğrenciler şenlik düzenledi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de İstanbullu öğrenciler şenlik düzenledi
Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
YEREL HABERLER Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Club Areena’da Sefo rüzgarı esti
YEREL HABERLER Club Areena’da Sefo rüzgarı esti
Bayram gecesi Bodrum´da cadde ve sokaklarda turist yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Bayram gecesi Bodrum´da cadde ve sokaklarda turist ...
Bodrum’da sokaklarında bayram yoğunluğu Bayram yoğunluğu şehir içi trafiğine de yansıdı
YEREL HABERLER Bodrum’da sokaklarında bayram yoğunluğu Bayram ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli ...
Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan ...
Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Hava muhalefeti bayram programlarını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Hava muhalefeti ...
Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ...
Bodrum’da sahiller boş kaldı Turistler kafe ve caddelerde vakit geçirdi
YEREL HABERLER Bodrum’da sahiller boş kaldı Turistler kafe ve ...
Çeşme ile Bodrum'da tatilciler çarşı ve kent meydanlarını doldurdu
YEREL HABERLER Çeşme ile Bodrum'da tatilciler çarşı ve kent ...
Marmaris’te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Marmaris’te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bodrum’da hummalı bayram temizliği
YEREL HABERLER Bodrum’da hummalı bayram temizliği
Konteyner alevlere teslim oldu Yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Konteyner alevlere teslim oldu Yangın ormana ...
Ramazan Bayramı Köyceğiz’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı Köyceğiz’de coşkuyla kutlandı
40 yıl sonra ilk Bayram namazı Türkiye’nin çıkılmayan inilen tek yaylası Menteşe Karabağlar Yaylasındaki tarihi Kadı Kahvesi Camiinin restorasyonu tamamlanarak 40 yıl sonra ilk Bayram Namazı kılındı.
YEREL HABERLER 40 yıl sonra ilk Bayram namazı Türkiye’nin çıkılmayan ...
Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da bayramlaşma programı yapıldı
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
YEREL HABERLER Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar
Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
YEREL HABERLER Club Areena’da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı
Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da bayram öncesi narkotik köpekli denetim ...
Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı
Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Criptoswaps Edirnespor: 0-0
Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Marmaris’e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü ...
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Edirnespor: 0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.