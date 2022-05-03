Üniversite Futsal takımı bronz madalya ile döndü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Futsal takımı Süper Lig’den üçüncülük kupası ile döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Futsal Erkek Süper Lig müsabakaları sona erdi. Üniversiteler Arası futsal karşılaşmalarının en prestijli liginde milli ve üst düzey sporcular ile yarışan MSKÜ Erkek Futsal Takımı, turnuvadan üçüncülük kupası ile ayrıldı.

Antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Kemal Göral'ın yaptığı MSKÜ Erkek Futsal Takımı, turnuvanın ilk gününde son şampiyon Beykoz Üniversitesini 43 yendi. Turnuvanın ikinci maçında Haliç Üniversitesini 51 yenen MSKÜ, grup lideri olarak yarı finale kaldı. Yarı final mücadelesinde Aksaray Üniversitesi'ne mağlup olurken, üçüncülük maçına çıktı. Turnuvanın üçüncülük maçında karşılaştığı Siirt Üniversitesi'ni 72'lik net bir skorla geçen MSKÜ, Süper Lig'den bronz madalya ve üçüncülük kupası ile döndü.

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