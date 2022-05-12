15 Üniversitenin katıldığı disiplinler arası öğrenci kongresi başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘MSKÜ Ulusal Disiplinler arası Öğrenci Kongresi’ 15 farklı üniversiteden 256 katılımcı ile başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde MSKÜ Ulusal Disiplinler arası Öğrenci Kongresi MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda başladı. 3 gün sürecek kongrede sosyal, fen, sağlık, sanat ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalar ve etkinliklere yönlendirmeyi, akademik potansiyellerini fark etmelerini sağlamayı ve bilimin heyecanıyla tanıştırmayı amaçlıyor.

15 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı kongre, 4 salonda paralel olarak gerçekleştirilecek ve 2,5 güne yayılacak 43 oturumda toplam 162 bildiri sunulacak. Kongreye 6 öğretim üyesi, 2 doktora öğrencisi, 66 yüksek lisans öğrencisi, 156 lisans öğrencisi ve 5 ön lisans öğrencisi olmak üzere toplam 256 kayıt yapıldı.

Kongrenin açılışında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal çevrimiçi bağlanarak kongrenin önemine dikkat çekti. Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 2209A ve 2209B projelerinde elde ettiği başarılar için teşekkür etti.

Kongrenin açılışında konuşan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Soner Taslak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bu yıl ülkenin dört bir köşesinde yükseköğrenim gören, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir bilim şenliğinde buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Taslak, “Bu etkinlik ile farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, yaptıkları çalışmaları diğer arkadaşları le paylaşacak, tartışacaklar ve yeni bakış açıları elde etme şansına ulaşacaklar. Üniversitemiz kurulduğu tarihten bu yana nitelikli bilim insanı yetiştirme görevine yeni bir soluk kazandırma noktasında önemli bir adım atmış olacak. Kısa bir süre içinde hazırlıklarımızı tamamladığımız kongreye 15 farklı üniversiteden toplam 256 kişi kayıt yaptırdı. Kongre fikrini ortaya atan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’e verdiği destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, birlik olunduğu ölçüde yeni bakışlar, çözümler geliştirilebileceğini söyledi. Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi olarak bizler, günümüzde aşılması güç gibi görünen tüm engellerin çözümü için en etkin yöntemin, farklı bakış açılarını bir araya getiren ve aralarındaki boşluğu daraltan çok paydaşlı yaklaşımlar olduğuna inanıyoruz. Özellikle çok katmanlı bilim dünyasında paylaşım ve birlikte çalışma, hem bilimin tüm kapılarını aralamada hem de bu kapılardan süzülen ışıkları bir araya getirmede önemli bir anahtardır. Bu sebeple Üniversitemiz, Bilimsel Paylaşım ve Araştırma Kültürünü üniversite çapında yaygınlaşması hedefiyle son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu süreçte öncelikle gelişmiş bir araştırma alt yapısı oluşturarak, akademisyenlerimize Araştırma ve Teknoloji Geliştirme çerçevesinde yol gösterici olduk. Nitekim Üniversitemizin, paylaşarak üreten bir araştırma çatısına dönüştüğünü gururla ifade edebilirim. Başarı meşalesini daha ileriye taşıyan, ufkun ötesini de görebilen öğrencilerimiz ise 2209A ve 2209 B projelerinde yıldan yıla katlanarak artan bir yükselişle emeklerimizin karşılığını verdiler, bizlere yeni bakış açıları kattılar. Geçtiğimiz yıl; Türkiye 2’ncisi olarak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında tarihinin en yüksek başarı oranını yakalayarak, ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer almıştık. 2209A Öğrenci Araştırma projeleri 2021 2’nci döneminde ise 135 Üniversiteden toplam Bin 998 başvurunun Bin 295’i kabul edilmiş, toplam başvurunun yüzde 23’ü Üniversitemizden olmuştu. Desteklenmeye değer görülen başvuruların yüzde 22’sine ise yine üniversitemiz imza atarak, Türkiye 1.’liğine açık bir ara ile yerleşmişti. Öğrencilerimizin Araştırma Üniversitesi olma hedefimize aynı istekle sundukları bu katkı, azmimizi daha da arttırdı. Bu Kongre ile sizler farklı alanlardaki cevherler, güçlerini birleştirecek, daha müreffeh, öz kaynakları daha güçlü bir Türkiye’ye yeni ufuklar açacaksınız. Bu vesile ile etkinliğimizi düzenleyen kıymetli öğretim elemanlarımıza, daima bizlere destek olan başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı’ya bizleri yalnız bırakmayarak öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, teşekkür ederim” dedi.

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