İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin tokatlanma anı kamera



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, müteahhit Ö.Ö.'ye (42), 220 bin euroluk senet imzalattıkları belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin tabancayla iş yerine girip, Ö.Ö.'ye tokat attığı anının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Fethiye'ye gelen grubun, inşaat firmasına giderek müteahhit Ö.Ö.'nün başına silah dayayıp, zorla 220 bin euroluk senet imzalattırdığı ihbarını aldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö., K.O.H., T.Ç., N.Y., Y.A., A.E.Y. ile U.D. olduğunu belirledi. Polis, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişiyi farklı adreslerde yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından N.Y. ve A.E.Y., savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli bugün adliye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin beraberindekilerle iş yerine tabancayla girerek, masada oturan müteahhit Ö.Ö.'ye tokat atması yer alıyor.

(DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-05-12 17:53:46



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