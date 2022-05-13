Köyceğiz’de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası başarıyla tamamlandı.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu MaviYeşil okullar projesi çerçevesinde Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan Satranç Turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Satranç Turnuvası Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği işbirliğinde yapıldı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, sporculara madalyaları ve katılım belgelerini Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Köyceğiz İlçe Temsilcisi ve Turnuva Başhakemi Atilla Güler ve yarışmaya katılan okulların okul müdürleriyle, turnuvada görev yapan hakemler tarafından verildi. Her kategorinin birincisi olan sporcular MuğlaMenteşede yapılacak olan Muğla MaviYeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası Finaline katılmaya hak kazandı. Satranç Turnuvası finaline hak kazanan oyuncular, 08 Yaş ve Altı Kategorisinde Muhammet Emin AdıyamanYangı İlkokulu. 10 Yaş ve Altı Kategorisinde; Emirkan AcarBeyobası İlkokulu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi; Yiğit GünayAtatürk Ortaokulu oldu.

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