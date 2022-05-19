Marmaris’te kutlamalar devam ediyor

Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir resim sergisi açıldı. Ayrıca dans festivalinin ikinci gününde de birbirinden renkli görüntüler 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda sahnelendi.



Marmaris Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları birbirinden farklı etkinliklerle devam etti. Kutlamaların merkezi haline gelen 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda bir resim sergisi açıldı. Ressam Günseli Top öğrencisi olan genç ressamlar sergisinde özellikle Atatürk portreleri büyük ilgi gördü.



Akşam gerçekleşen etkinliklerde ise 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'nde gösteriler devam etti. Marmaris, Türkiye ve farklı ülkelerden dans gruplarının sahne aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Etkinliği izleyen Marmaris Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı da sahneye çıkarak, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın selamlarını ve sevgilerini ileten Yaylalı, “Cumhuriyetin kalesi Marmaris olarak bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız. Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” diye konuştu. Yaylalı, tüm gruplara katılımları için teşekkür ederek organizasyonu düzenleyen Selçuk Yıldız’a çiçek takdim etti. Dans gösterilerinin ardından Ozband grubu sahne aldı. Bayram coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.

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