Kurtaran 2022 tatbikatı başladı

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Doğu Akdeniz’de yapılacak olan Kurtaran2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.



Milli Savunma Bakanlığı, 2227 Mayıs 2022 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek olan Kurtaran2022 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

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