KÖYCEĞİZ’DE 300 kilo kaçak et ele geçirildi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yol kontrol noktasında Jandarma ve Köyceğiz İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile kaçak kesildiği tespit edilen 300 kilogram et ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, yol kontrolünde ticari araç içerisinde İzmir'de geldiği ve kaçak olarak kesildiği tespit edilen yaklaşık 300 kg et ele geçirildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince 5996 sayılı kanuna aykırı oldukları gerekçesiyle kaçak kesildiği tespit edilen etler imha edildi.

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