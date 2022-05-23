Datça’nın en güzel ’damat tatlısı’ seçildi

Muğla’nın Datça ilçesinde Türk Mutfağı Haftası kutlamaları çerçevesinde Datça’nın geleneksel lezzetleri tanıtılırken, ’Damat Tatlısı’ yarışması düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan ’Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde etkinlikler sürüyor. Her yıl belirlenen bir tema ile 81 ilde ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde, konsolosluklarda, yurt dışı müşavirlikler ve temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada tanıtım etkinlikleriyle kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Datça’ ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Halk oyunları gösteri ile başlayan etkinlikte ilçenin geleneksel lezzetleri tanıtılırken, düzenlenen ’damat tatlısı’ yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonunda Fatma Özalp birinci, Ülkü Türkcan ikinci, Selda Kata ise üçüncü oldu.



Yarışmaya katılan katılımcılara teşekkür eden Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Bu yıl ilkini kutladığımız Türk Mutfağı Haftası kutlamalarına devam ediyoruz. Cumartesi günü haftanın açılışını ve ’Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı’nın tanıtımını yapmıştık. Bugün de bu kitabımızda yer alan bazı yemeklerden örnekler sunduk. Amacımız yılların birikimi olan Türk mutfağını uluslararası mecrada tanıtmak, şifa kaynağı yönünü ve lezzet yönünü öne çıkartarak turistlerin rotalarını oluştururken bu yönümüzü de dikkate almalarını sağlamak. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde tüm ülke genelinde ve dış temsilciliklerde düzenlenen bu etkinlikler çerçevesinde etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki bir panelimiz var ve kapanış olarak da Knidos Antik Kenti’nde düzenleyeceğimiz final programındaki ayrı bir menü ile bu haftayı dolu dolu geçireceğiz" diye konuşarak yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.



Kaymakam Çoban’ın konuşmasının ardından Datça’nın yöresel lezzetleri katılımcılara ikram edilerek program sonlandırıldı.

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