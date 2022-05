Türkiye Hava Sporları Roket Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncülüğü Muğla’dan

Muğlalı öğrenciler, Eskişehir’de yapılan Türkiye Hava Sporları Roket Şampiyonası’nda tüm hünerlerini sergiledi.



Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu öğrencisi Ecrin Bircan, Yıldız Kızlar roket kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken Yıldız Kızlarda Semiha Nur Tekin ile Yıldız Erkeklerde Mehmet Efe Bakır ise Türkiye 5’incisi oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi öğrencisi Erkan Erdal ise 49 rakibin arasında, Türkiye 9’uncusu oldu.



Muğla’da 20 Nisan 2022’de yapılan Hava Sporları Roket Yarışması’nda, ilimizi temsil etmeye hak kazanan Kavaklıdereli öğrenciler, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından davet edildikleri Roket Şampiyonası’nda, tüm hünerlerini sergiledi.



TEKNOFEST İl Koordinatörü ve Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Can Gökovalı’nın eğitim verdiği ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fatma İşlek danışmanlığında kendi roketlerini tasarlayan ve yerli roket motoru kullanan öğrenciler, hazır yapım roket ve ithal roket motoru kullanan birçok rakibin karşısında, başarı kaydetti.



Danışman Öğretmen Fatma İşlek “Bu çalışmamızda, maddi manevi desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven'e, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'e, Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş'a, Muğla Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Can Gökovalı'ya ve okul idaremize, öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederiz. TEKNOFEST’te de ilimizi en güzel şekilde temsil etme gayesiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

