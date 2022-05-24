Üniversite ‘Yamaç Park’ açıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanı Spor Bilimleri Fakültesi karşısında yapımı tamamlanan ‘Yamaç Park’ açılışı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi karşısında bulunan alana inşa edilen ‘Yamaç Park’ düzenlenen tören ile açıldı. Birçok spor aktivitesinin de yapılabileceği alanın açılışında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri gerçekleştirildi.

Çok sayıda sportif faaliyetlerin yapılabileceği alan aynı zamanda öğrenciler için açık alan teorik derslerin yapılabileceği iki adet alan bulunuyor. Üniversite yerleşkesinin 20 farklı noktasında aynı anda yaklaşık Bin öğrenci tarafından gerçekleştirilecek, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, paten, halk oyunları, korumalı futbol, dans, zumba ve plates oyunları oynanabiliyor.

Yamaç Park açılışına Vali Orhan Tavlı da katılırken, açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Yamaç Park, tüm Üniversite öğrencilerimizin kullanabileceği çok amaçlı bir spor park olarak tasarlandı. Göreve geldiğimiz günden bu uyana öğrenci ve personelimizin zaman geçirmek istediği, güzel anılar geçirdiği, aidiyet duygusu ile kendini güvende hissettiği ve güzel anılar biriktirdiği, doğanın bilim ile buluştuğu sürdürülebilir ve yaşanabilir bir yer hayali kurduk. Yerleşkelerimizin yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel faaliyetler açısından zengin konforlu çalışma alanları ile dolu cazibe merkezleri haline getirmek için çok çalıştık. Çevreye ve insana duyarlı yaklaşımımızla tüm yerleşkelerimize sürdürülebilirliği öncelik. Üniversitemizin altyapı ve fiziki alanda gelişimini sağladık. Bu alan Doğa Dostu kampüsümüzün yaşam alanlarının daha da zenginleşmesini sağlayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

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