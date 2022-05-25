Başrol Kim? Kahkahaya Boğdu

Menteşe Belediyesi Tiyatro oyuncularının sahnelediği “Başrol Kim?” adlı iki perdelik komedi oyunu MSKÜ AKM Salonunda izleyicisiyle buluştu. Tiyatro oyununu gençlerle birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Tiyatromuz bu sezon ikinci kez sizlerle buluştu. Salonu dolduran tüm gençlere teşekkür diyorum.” dedi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, “Başrol Kim?” adlı tiyatro oyunu ile bu sezon ikinci kez perdelerini açtığı üniversitede öğrencileri kahkahaya boğdu. İngiliz yazar Ken Ludwig’in kaleme aldığı, Menteşe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Önder Çakır’ın yönettiği oyunu gençlerle birlikte izleyen Başkan Gümüş, oyun sonunda sahneye çıkarak tiyatro ekibini tebrik etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sahnede yaptığı konuşmasında, “Sevgili gençler tiyatro ekibimiz bu sezon perdelerini ikinci kez üniversitede açtı. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Salonumuz bugün yine sizlerin enerjisiyle doluyor. İyi ki varsınız. Menteşe sizlerle güzel. Üniversite yönetimine de oyun için bu salonu bizlere tahsis ettiği için teşekkür ediyorum. Sahne sanatlarının en eskisi tiyatroyu kültür ve sanat kenti Menteşe’mizde siz gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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