Fethiye’de orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fethiye İnlice Mevkiinde yıldırım kaynaklı orman yangını başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda kara ekibi sevk etti. Fethiye İnlice Kertmeç mevkiinde saat 17.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı.

Yangına çok sayıda arazöz ekibi ve iş makinası sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.