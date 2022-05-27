Fethiye’deki orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla’nın Fethiye ilçesi İnlice Mevkii’nde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk etti. Dağlık sarp arazide çıkan yangını söndürmek için alevlere havadan müdahale edilirken, karadan da çalışmalar devam etti. Yangın yapılan müdahaleler sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

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