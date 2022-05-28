Bacanağını av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Yasin Bihan ile eşi arasında evde akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden çıkan Bihan’ın eşi ablasının evine gitti. Eşiyle konuşmak için bacanağının evine giden Yasin Bihan ile bacanağı Halil O. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil O. evindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Bihan’a ateş açtı. Silah sesleri duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bihan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Bihan’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Halil O’nun Jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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