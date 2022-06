Can Yücel, Datça'da 2 yıl sonra yine festivalle anılıyor

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali, 3'üncü kez düzenlendi. 4 gün sürecek festivalde Yücel, şiirlerinin yanı sıra çeşitli gösterilerle anılacak.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) Grubu tarafından 2-5 Haziran'da düzenlenen 3'üncü Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda bugün açılışı gerçekleştirilen festivalde gün boyunca şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, konser ve söyleşiler ile halk oyunları gösterileri sunulacak. Festivalde ayrıca meydanda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışları yapılacak.

Datça Kültür Sanat Dayanışma Grubu adına festivalin açılış konuşmasını yapan Suna Sönmez, pandemi nedeniyle 2 yıllık aradan sonra Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Yücel'in, 'Beni Datça'ya gömün' diyecek kadar Datça aşığı olduğunu hatırlatan Sönmez, "Datça'yı ve Datçalıları seven büyük şair, düşünce insanı Can Yücel'i ve temsil ettiği değerleri yaşatmak, sahip çıkmak, bilinir ve görünür kılmak için buradayız" dedi.

Festivalin kurucusu ressam İbrahim Çiftçioğlu ise kültür ve sanat dünyası isimlerinin ölümlerinden sonra eserleriyle anıldıklarını belirterek, "Dostlar, öbür tarafta giden bu insanlar, adları ve yaptıklarıyla halen bıraktıkları boşlukları doldurabiliyorlarsa, onlar ölümsüzdür ve insanlığın güzel evlatlarıdırlar. Bıraktıkları boşluğu ismiyle şiirleriyle sanatlarıyla dolduranlarsan birisi de Can Yücel'dir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-06-03



