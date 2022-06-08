Şehit ormancının oğlu: "Babamdan aldığım bayrağı gururla taşıyacağım"

Görevden döndüğü esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken'in oğlu Sercan Eken de babası gibi ormanları koruyacak. Orman Genel

Müdürlüğü alımları için 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakata giren Sercan Eken dün Muğla'ya atandığını öğrendi. Eken, "Alım sürecini babamla heyecanla bekliyorduk. Ben işe girersem emekli olacaktı. Bu haberi alamadan maalesef vefat etti. Atandığımı öğrenince tabiki çok kötü oldum. Elim telefona gidip babamı aramak istedi. Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım" dedi.

Çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken'in şehit olduğu kaza 28 Mayıs'ta Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde meydana geldi. Çetibeli Kontrol Noktasında görevli orman muhafaza memuru 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken'e görevinden döndüğü sırada siyah bir cip çarpıp kaçtı. Eken olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarma tarafından yakalandı. Çarpıp kaçan sürücünün tutuklandığı öğrenildi. Vefat eden orman muhafaza memuru için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Eken'in cenazesi törenin ardından Yatağan Bahçeyaka Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

"Atandığımı öğrenince babamı aramak istedim"

Orman Genel Müdürlüğü alımları için 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakata giren 30 yaşındaki Sercan Eken dün atandığını öğrendi. Yaşadığı duygusal anları anlatan Sercan Eken, "Orman Genel Müdürlüğü alımları açıklandı. 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakatlara girmiştim. Babamla birlikte mülakat sonucunu bekliyorduk. Atanırsam emekli olacağını söylemişti. Alım sürecini heyecanla bekliyorduk. Bu malum kaza olunca babam bu haberi alamadan maalesef vefat etti. Dün saat akşam 9:30 gibi sonuçlar açıklandı. Sayfaya girince tabiki çok kötü oldum. Elim telefona gidip babamı aramak istedi. Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.