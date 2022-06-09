Datça açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı,

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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