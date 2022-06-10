Marmaris Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor

İHA

Marmaris Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde "Küllerinden doğan Anka Kuşu" temasıyla bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin açılış galası dün akşam açılış töreni ile başladı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali açılış kokteylinin düzenlendiği mekanda festival sponsorlarına plaketler sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a Maksad derneği başkanı tarafından plaket verilirken, başkanlar da sponsorlara teşekkür plaketlerini takdim ettiler.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban bu tür kültür sanat etkinliklerinin içinde bulunmaktan onur duyduklarını belirterek Marmaris’in önce pandemi de sonra yangınlarda darbe aldığını şimdi ayağa kalkıp yeniden eski parlak dönemlerine geleceğini söyledi.

Marmaris Belediye başkanı Mehmet Oktay ‘’ Önce pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden Marmaris’e yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz, festival de emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum ‘’ dedi.

Saat 16.00 da Armutalan Kültür Merkezi'nde ekonomist ve gazeteci Emin Çapa’nın söyleşisi ile başlayacak olan festival, saat 20.00 de Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrasının Amfi Tiyatroda açılış konseri ile ilk günü tamamlayacak.

10 Haziran 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde dünyaca ünlü isimler konserler verecek, yazarlar söyleşiler yapacak, sokaklarda hep müzik ve sanat olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça’da iş yeri hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Datça’da iş yeri hırsızı yakalandı
Menteşe’de atıklar tek merkezde toplanıyor Menteşe Belediyesi Atık Getirme Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen onay belgesini alarak Bayır Mahallesinde hizmet vermeye başladı.
YEREL HABERLER Menteşe’de atıklar tek merkezde toplanıyor Menteşe ...
Köyceğiz Atatürk Ortaokulu’nun bilim şenliği gerçekleşti
YEREL HABERLER Köyceğiz Atatürk Ortaokulu’nun bilim şenliği ...
Yangın çıkarıp, selfie yapmış
YEREL HABERLER Yangın çıkarıp, selfie yapmış
Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Yangına giden itfaiye aracı yan yattı, 2 itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye aracı yan yattı, 2 itfaiye eri ...
İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı 2 yaralı
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı 2 yaralı
Datça açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı,
YEREL HABERLER Datça açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ...
Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram esrarla yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram ...
Fethiye uyuşturucu operasyonunda yakalanan ABD’li tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye uyuşturucu operasyonunda yakalanan ABD’li ...
Marmaris'te, denizi tekneler kapladı
YEREL HABERLER Marmaris'te, denizi tekneler kapladı
Datça’da Halk Eğitimi Merkezi’nin etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Datça’da Halk Eğitimi Merkezi’nin etkinlikleri ...
Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar ...
Dünya Çevre Günü'nde 25 dalgıçla deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü'nde 25 dalgıçla deniz dibi temizliği ...
Fethiye’de lüks villaya uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Fethiye’de lüks villaya uyuşturucu baskını
Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı Esnaf, minibüsü söndürebilmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı Esnaf, ...
Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Yerleşik yaşayan ABD'li, villada 5 kilo 450 gram ...
Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
YEREL HABERLER Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ...
Çocuk Bilim Parkına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çocuk Bilim Parkına yoğun ilgi
Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi ‘Kar şerbeti’ Kış aylarında toplanan karların soğuk ortamlarda tutularak yaz aylarında pazarda vişne, karadut, limon ve pekmez ile karıştırılarak elde edilen ‘kar şerbeti’ vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
YEREL HABERLER Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi ‘Kar şerbeti’ Kış ...
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yarın başlıyor
YEREL HABERLER Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali yarın ...
Köyceğiz’de KADES bilgilendirme standı kuruldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de KADES bilgilendirme standı kuruldu
Myndos’ta yapılaşma ihtimaline karşı hukuki süreç başlatılıyor
YEREL HABERLER Myndos’ta yapılaşma ihtimaline karşı hukuki süreç ...
Milletvekili Gökcan: “Muğla sahipsiz değildir”
YEREL HABERLER Milletvekili Gökcan: “Muğla sahipsiz değildir”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.