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Datçalı balıkçılara ‘Yeni Balık Türleri’ eğitimi Akdeniz Koruma Derneği tarafından iklim değişikliğinin etkisi ile Türk karasularına gelen yeni balık türleri hakkında Datçalı balıkçılar bilgilendirildi.

İHA

Datçalı balıkçılara ‘Yeni Balık Türleri’ eğitimi Akdeniz Koruma Derneği tarafından iklim değişikliğinin etkisi ile Türk karasularına gelen yeni balık türleri hakkında Datçalı balıkçılar bilgilendirildi.

Akdeniz Koruma Derneği, Türkiye denizlerine sonradan giren yeni türler hakkında bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Balıkçıların bu türlere yönelik izlenimlerini aktarması ve derneğin yeni balık türlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların aktarılması için Datça Karaköy’de balıkçılar ile bir araya gelindi.
İklim değişikliğinin etkisiyle artan deniz suyu sıcaklığı, Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi farklı ekosistemlere ait türler için Akdeniz Havzası'nı her geçen gün daha yaşanabilir hale getiriyor. Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve gemilerin balast suları ile taşınan bu yeni türler, yabancısı oldukları Türkiye denizlerine hızla uyum sağlayıp çoğalırken, bir yandan da yerli balık türleri ve küçük ölçekli balıkçılık ekonomisi üzerinde tehditler oluşturduğu açıklandı.
Aslan balığı, kılkuyruk mercan, asker balığı, lokum balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, Türkiye kıyılarında son yıllarda yaşamaya ve hızla yayılmaya başlayan türler arasında yer aldığı açıklanırken, Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılından bu yana istilacı olarak da adlandırılan yeni balık türlerinin izlenmesi için çalışıyor.
AKD ayrıca, yenebilir yeni balık türlerinin sofralara dahil olmasını sağlayarak, bu türlerin yerel türler üzerindeki baskının azaltılması ve küçük ölçekli balıkçılara yeni bir gelire dönüşmesi için faaliyet gösteriyor. Bu türlere yönelik bilginin artması için Akdeniz Koruma Derneği ilki Göcekli balıkçılarla gerçekleşen Yeni Balıklar Semineri’ni bu kez Datça Karaköy’de düzenledi.
Etkinlikte Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Vahdet Ünal, bölge balıkçılığında son on yılda yaşanan değişimleri aktardı. Yürüttükleri çalışmalarda edindikleri bilgilere göre balıkçıların yaş ortalamasının yükseldiğini, bu durumun küçük ölçekli balıkçılık mesleğinin geleceğine yönelik kaygıyı artırdığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nden Merve Karakuş, aslan ve balon balığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bili verdi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, Aslan balığı avcılığında kullanılabilecek av araçlarına yönelik balıkçıları bilgilendirirken, bu alanda kullanılacak av araçlarına yönelik Akdeniz Koruma Derneği’yle çeşitli araştırmalar yürüttüğü belirtti. Bilgilendirme toplantısında Dr. Tolga Taymaz, istilacı balık türlerinin veya zararlı deniz canlılarının oluşturduğu sağlık sorunlarına yönelik sunum gerçekleştirdi.
Yeni Balıklar Semineri’nde Datça, Karaköy ve Palamutbükü’nden balıkçıların yanı sıra, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça Şubesi, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Datça Liman Başkanlığı, bölge balıkçılık kooperatiflerinden yetkililer yer aldı.

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