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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manevra yapan beton mikseri devrildi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bina ile yol arasındaki boşluğa devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Manevra yapan beton mikseri devrildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bina ile yol arasındaki boşluğa devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Koyunbaba Mahallesi Açelya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta geri manevra yapan 48 V 2945 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bina ile yol arasındaki boşluğa devrildi.
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, kaza yerine koştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinden çıkarılan sürücü Furkan K., hastaneye kaldırılırken ayak bileğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beton mikserinin devrilerek çarptığı binanın duvarlarının çarpmanın etkisiyle kırıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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