Yangınlarda çektiği fotoğraflardan sergi açtı Foto muhabirinin yangın fotoğrafları sergisi beğeni topladı

Foto muhabiri Mehmet Can Meral’in son 10 yıldaki yangınlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Bodrum’da uzun yıllar gazetecilik yapan, 2019 yılından bu yana da Bodrum Belediyesi’nde foto muhabirliği görevini yürüten Mehmet Can Meral, son 10 yılda yangınlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi, Yakaköy Mahallesi’ndeki bir kültür ve sanat merkezinde açıldı.

Meral’in, alevlere karşı canla başla verilen mücadeleyi ölümsüzleştirdiği fotoğraflar, sergiyi gezenlerin beğenisi kazandı.

Açılışta sergisi hakkında konuşan Mehmet Can Meral, “Sergide, son 10 yılda Bodrum’un farklı bölgelerinde çıkan yangınlar ve yangın sonrası çekilen fotoğraflar bulunuyor. Aslında acı bir durum. Bizim o anda gördüklerimizi, başka insanlar da görsün ve daha dikkatli olsunlar diye böyle bir çalışma içine girdim. Amacım, yangınlara dikkat çekmek. Sergide 50 adet fotoğraf var. 2003’te mesleğime başladığımdan bu yana o kadar çok fotoğraf çektim ki bunları ayırırken de zorluk yaşadım. Her fotoğrafımın benim için farklı bir anısı var.” diye konuştu.

Meral’in sergisi ile birlikte sanat merkezindeki 3 sergi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Ummahan Yurt ve İlknur Ülküm Seferoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.