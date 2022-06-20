Bodrum Belediyesi halk plajları sezona hazır

Bodrum Belediyesi, ilçe sakinlerine ve gelen misafirlere kaliteli hizmet verilebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vatandaşların plajlardan ve denizden rahat bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için yarımada genelinde hizmetler devam ediyor.



Yarımada genelindeki 11’i Mavi Bayraklı toplam 70 Halk Plajına 1000’in üzerinde şemsiye yerleştirildi. Ekipler ayrıca soyunma kabinlerinin bakımı, cankurtaran kulelerinin yenilenmesi, denize şamandıra çekilmesi, plaj genelinde tesviye çalışmaları tamamlanırken; temizlik ve bakım çalışmaları da sürekli olarak gerçekleştirilip denetleniyor.



Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların sahil ve plajlardan en verimli şekilde faydalanabilmesi için belediyenin sezon boyunca çalışmalarına devam edeceğini belirtirken, her geçen sezon hizmet kalitesini artırmak için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.



Bodrum’da, 2016 yılında 15 noktada faaliyet gösteren belediye halk plajı sayısı 2022’de 70’e yükseltildi.

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