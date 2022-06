Dünyaca ünlü piyanist Marmaris’te binlerce kişiye konser verdi

– Dünyanın ünlü piyanistleri arasında yer alan Fazıl Say, 1. Marmaris Kültür Sanat Festivalinde binlerce kişiye konser verdi.



Saat 21.00 de Marmaris Amfi Tiyatroda başlayan konseri izlemek ve ünlü sanatçıyı görmek için gelenler saatler öncesinden gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan yardımcıları, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve ilçe protokolünün de izlediği konser de sanatçı Fazıl Say uzun süre alkışlandı.



MAKSAD (Marmaris Kültür ve Sanat Derneği) tarafından organize edilen, 1.Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde konser veren ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Böyle bir kalabalık benim için bir onur hoş geldiniz. Konserimiz ara vermeden yaklaşık 1 buçuk saat sürecek ve ben tüm parçaları sizlere önce anlatacağım" diyerek söze başladı. Say sözlerinin devamında "Marmaris Kültür Sanat Derneği'nin bu ilk festivalini canı gönülden destekliyorum, kendilerinin seçtiği konu küllerinden doğan anka kuşu, tabii ki çok anlamlı. Pandemi sonrası ve Marmaris’teki o korkunç yangınlarda ormanların yok oluşunu düşününce Marmaris’in de küllerinden yeniden doğması bunun içinde bir unsur. Biz burada doğayı korumak için varız, hep te koruyacağız" dedi.



Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca sahne de dünyaca ünlü eserleri ve kendi bestelerini çalan sanatçıyı izleyen yaklaşık 5 bin kişi ayakta alkışladı.

