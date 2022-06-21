Dünyaca ünlü piyanist Marmaris’te binlerce kişiye konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü piyanist Marmaris’te binlerce kişiye konser verdi

İHA

Dünyaca ünlü piyanist Marmaris’te binlerce kişiye konser verdi

– Dünyanın ünlü piyanistleri arasında yer alan Fazıl Say, 1. Marmaris Kültür Sanat Festivalinde binlerce kişiye konser verdi.

Saat 21.00 de Marmaris Amfi Tiyatroda başlayan konseri izlemek ve ünlü sanatçıyı görmek için gelenler saatler öncesinden gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan yardımcıları, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve ilçe protokolünün de izlediği konser de sanatçı Fazıl Say uzun süre alkışlandı.

MAKSAD (Marmaris Kültür ve Sanat Derneği) tarafından organize edilen, 1.Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde konser veren ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Böyle bir kalabalık benim için bir onur hoş geldiniz. Konserimiz ara vermeden yaklaşık 1 buçuk saat sürecek ve ben tüm parçaları sizlere önce anlatacağım" diyerek söze başladı. Say sözlerinin devamında "Marmaris Kültür Sanat Derneği'nin bu ilk festivalini canı gönülden destekliyorum, kendilerinin seçtiği konu küllerinden doğan anka kuşu, tabii ki çok anlamlı. Pandemi sonrası ve Marmaris’teki o korkunç yangınlarda ormanların yok oluşunu düşününce Marmaris’in de küllerinden yeniden doğması bunun içinde bir unsur. Biz burada doğayı korumak için varız, hep te koruyacağız" dedi.

Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca sahne de dünyaca ünlü eserleri ve kendi bestelerini çalan sanatçıyı izleyen yaklaşık 5 bin kişi ayakta alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Milas’ta 273 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Milas’ta 273 düzensiz göçmen yakalandı
28 göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarılırken, Datça açıklarında yelkenli tekne içinde 94 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER 28 göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı Marmaris ...
Göçmen kaçakçıları tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçıları tutuklandı
Peksimet Çocuk Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Peksimet Çocuk Festivali yapıldı
Çalıştayda Fethiye Körfezi, Göcek-Dalaman koyları ele alındı
YEREL HABERLER Çalıştayda Fethiye Körfezi, Göcek-Dalaman koyları ele ...
Bodrum Belediyesi halk plajları sezona hazır
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi halk plajları sezona hazır
Kaybolan engelli genç kız bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan engelli genç kız bulundu
Pınar Gültekin’in katil zanlısına 23 yıl hapis Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti
YEREL HABERLER Pınar Gültekin’in katil zanlısına 23 yıl ...
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
Bodrum’daki villada yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum’daki villada yangın paniği
Sanat ve tatilin bir arada olduğu otel Bodrum'un göz bebeği oldu
YEREL HABERLER Sanat ve tatilin bir arada olduğu otel Bodrum'un göz ...
Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Mahkemede, katil Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın beraatine karar verdi.
YEREL HABERLER Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ ...
Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında 13'üncü duruşma; karar çıktı ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Büyükşehir’in Kısa Mola Merkezleri 5 bin 268 kez hizmet verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kısa Mola Merkezleri 5 bin 268 kez ...
Marmaris’te, Romanya ile turizm hız kazanacak
YEREL HABERLER Marmaris’te, Romanya ile turizm hız kazanacak
Nazilli Belediyesi personellerine yabancı dil fırsatı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi personellerine yabancı dil fırsatı
Kaybolan engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kaybolan engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor
Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları başlıyor
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz oyunları başlıyor
Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı
YEREL HABERLER Muğlalı milli sporculardan Avrupa başarısı
Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2’incisi oldu
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir atletizm sporcusu Türkiye 2’incisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.