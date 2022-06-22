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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (10)

DHA

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (10)


'DEĞİŞEN HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kirişci, dün akşamdan başlayıp bugün saat 11.00'e kadar devam eden hava şartlarının kendileri için çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirterek, "Bugün saat 11.00 sıralarında bir açıklamada bulunduk ve 'an itibariyle artık neredeyse soğutma moduna geçebileceğimiz bir noktaya geldik' dedik. Çünkü havadan yaptığımız incelemeler bizde böyle bir düşünce oluşturdu. Ancak peşine şunu da ekledik ve bu şartların devam etmesi durumunda hava sıcaklığının veya rüzgarın hızının artmaması temennimizdir, dedik. Maalesef bu endişemiz gerçek oldu. Özellikle rüzgar hızındaki artış ve hava sıcaklığındaki yükseliş, spot patlama adını verdiğimiz yangının yeniden alevlenmesine neden oldu. Bu belki bir iki noktayla sınırlı kaldı ama belirli yerlerde ufak tefek yangınlar oldu." ifadesini kullandı.
'HAVA ARAÇLARININ SAYISI 41 OLDU'
Bakan Kirişçi, sabah 20 helikopter ve 14 uçak olan hava aracı sayısının jandarma ve Kara Kuvvetleri'nin desteğiyle 27 helikopter 14 uçak olmak üzere toplamda 41'e ulaştığını belirterek, "Kara araçları konusunda olağanüstü bir yeterliliğimiz var. Vatandaşlarımız şunu ifade etti ki, geçen yıl sahada bir kargaşa, bir curcuna vardı ama bu yıl daha dingin, daha sade, daha rahat bir çalışma ortamı var, dendi. Kurumların kendi aralarında uyumlu çalışmasına örnek teşkil edecek bir çalışma sergilendi. Orman Genel Müdürlüğümüze ve AFAD'a bu noktada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzün, bizim dönemimizde kazandırdığımız, ormanın komandoları, özel birlikleri diyebileceğimiz, iyi donatılmış ve eğitilmiş 462 kişiden oluşan 'Orkut' adını verdiğimiz personelimiz de var. Tüm ekipler işlerinin başında" dedi.
'KONTROLSÜZLÜK YOK, AMA KONTROL ALTINA ALINMIŞ BİR YANGIN DA SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bakan Kirişci, söndürme çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belinterek, "Bir kontrolsüzlük var mı ? Hayır kontrolsüzlük yok. Ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Rüzgarın hızını kaybetmiş olmasından, havanın sıcaklığının da düşmüş olmasından şu anda harlanma yok. İştahlı ve anormal bir yangın hadisesi yok. Yarın bu yangınları inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız" dedi.
'4 TEMMUZ'DA GECE GÖRÜŞ ÖZELLİKLİ 10 HELİKOPTER GELECEK'
Gece görüş özellikli hava araçları konusuna da değinen Kirişci, "Paranız olsa dahi, bunları ister satın alma ister kiralama yoluyla kendi envanterinize kaydedecek olsanız, dünyada bu araçları yapıp kiralayan birkaç ülke ve firma var. Biz, 10 tane gece görüş özellikli helikopterimizi 4 Temmuz'da envanterimize kaydetmiş olacağız. Bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Helikopterlerimizin sayısı, 10'u gece görüşlü olmak üzere 55'e, uçaklarımız da 20'ye tamamlanacak" dedi. Kirişci, şu ana dek, 51 hanede 151 kişinin tahliyesinin yapıldığını da sözlerine ekledi. Davut CAN/MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN
2022-06-22 23:05:27

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