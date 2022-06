Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (4)

İTFAİYE ARAÇLARINA AKARSUDAN 100 TON SU TAKVİYESİ YAPTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Kürardı mevkisindeki evinin yanma tehlikesini atlatan Osman Yılmaz, itfaiye ekiplerine su desteği verdi. Gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılan Yılmaz, kendi aldığı su pompasıyla evinin yanından geçen akarsudan çektiği hortumla Denizli ve Muğla büyükşehir belediyelerine ait 20'şer ton kapasiteli itfaiye araçlarına doldurdu. İtfaiye araçlarına 100 tonu aşkın su takviyesi yaptığını belirten Yılmaz, "Su motorunun benzinini de biz karşıladık. Ekiplere burada oturup yemek yiyip, çay içebilecekleri alanlar sağladık. Bir an önce bu felaket son bulsun, istiyoruz" dedi. (DHA)Davut CAN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2022-06-23 14:39:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.