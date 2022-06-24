Bodrumspor'da Burhan gitti

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor'da takım kaptanlarından Burhan Eşer'le yollar ayrıldı. Geçen sezon 37 maçta forma giyerek takıma 7 gollük katkı yapan 37 yaşındaki Süper Lig patentli tecrübeli forvetin farklı kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-24 13:20:27



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