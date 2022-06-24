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TOMA'lar alevlere müdahale için teyakkuzda bekliyor

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girerken, söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

TOMA'lar alevlere müdahale için teyakkuzda bekliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girerken, söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA’lar da yangına müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.
Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00 sıralarında başlayan yangın 4’üncü gününe girdi. Büyük oranda söndürülen ve soğutma çalışmaları başlayan yangına müdahale için tüm ekipler yoğun çaba sarf ederken, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı TOMA'lar da teyakkuza geçti. Değirmenyanı mevkiinde konuşlandırılan TOMA’lar alevlere müdahale etmek için hazır bekliyor. Bölgede kurulan Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar anbean takip edilirken, büyük oranda kontrol altına alınan alevlerin söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda da devriye görevi yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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