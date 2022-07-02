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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalabık Parkı açıldı

İHA

Yalabık Parkı açıldı

Muğla Kentinin yaşam kültüründe önemli bir yeri bulunan ‘Yalabık Parkı’ Menteşe Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı. Menteşe Belediyesi ile Büyükşehir Belediye Binası arasında bulunan ‘Yalabık Parkı’ Yılmaz Bozkurt’un ‘Muğla Geçmişiyle Buluşuyor’ adlı fotoğraf sergisi ile açıldı. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yalabık ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.
Yalabık Parkı açılışının onur konukları Yalabık Ailesi adına konuşma yapan Mustafa Yalabık’ın oğlu Mehmet Yalabık, “Yalabık Parkı’nın babamın adıyla tekrar açılması bizleri çok mutlu etti. Başkanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Yalabık parkını yaşatacağız”
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş zaman içinde farklı işletmelere ihale usulü kiralanan ve halk arasında Belediye Parkı olarak da bilinen ‘Yalabık Parkı’nı eski adıyla yaşatacaklarını belirterek, “Yalabık Parkı’nın kent hafızasında çok önemli bir yeri bulunuyor. Yalabık Parkı Muğla’nın ilk parkı. Fiilen iç içe geçmiş iki belediye arasında muhteşem bir park. Bu parkı belediye olarak işletmesek olmazdı. Uzun zamandır uğraşıyorduk. Çünkü kiracısı vardı, bunun hukuki bir süreci vardı. Sonunda tüm o süreçler bitti ve bugün Yalabık Parkı’nı Menteşe Belediyesi olarak hizmetinize sunduk. Parkımızın gerekli bakım ve onarımlarını yaparak yeniledik. İçeride hem kapalı hem de açık olarak da kullanabilecek alanı yeniledik ve genişlettik. Büyükşehir Belediyemiz ile Menteşe Belediyesi’nin tam ortasında yer alan ‘Yalabık Parkı’mızın açılışını da Yılmaz Bozkurt hocamızın uzun çalışmaları ile arşivlediği ‘Muğla Geçmişiyle Buluşuyor’ sergisi ile açıyoruz. Sergide ‘Yalabık Parkı’nda 1920’lerden günümüze kadar çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Oyun parkımızda çocuklarımız oynarken, siz de burada ailenizle sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Bizim amacımız da zaten bu. Tarih ve kültür kenti Menteşe’mizde elimizdeki değerlere sahip çıkıyor ve onları yaşatıyoruz. Çünkü bizim en büyük hazinemiz yaşam kültürümüz. Bunun kıymetini bilmeliyiz ve bu değerlerimize sahip çıkarak bizden sonraki nesillere koruyarak aktarmalıyız” dedi.
“Kentin merkezi burasıydı”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Mustafa Yalabık döneminde akşamıyla gecesiyle futbol maçlarıyla, özel günleriyle Yalabık Parkı’nı yaşayan birisi olduğunu belirterek, “O zaman düşünüldüğünde kentin merkezi burasıydı. Eski Hükümet Binası, Jandarma ve Cezaevi şimdiki Büyükşehir Belediye Binası avlusundaydı. Parkta Mustafa Yalabık döneminde de O’nun adıyla anılır oldu. Dondurmasından mutlaka yenilen bu park Mustafa Yalabık ile bütünleşmişti” dedi.
“Öküz başı yerine konulacak”
Yalabık Parkı havuzunda yer alan Öküz başı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gürün, “Bununla ilgili bir çalışman olduğunu biliyorum. Ama bunu söylemem lazım. Başkanım seni de biraz bağlamış olacağım. Burada bir öküz başı vardı. O’nu ben göreve geldiğimde çok aradım. Depolar dahil neresi varsa her yeri aradım ama bulamadım. Sonra yenisini yapalım mı? diye düşündük. Şu an tam zamanı galiba. Onunla ilgili de başkanım çalışma yapıyor. Öküz başını da buraya koyacak”
Konuşmaların ardından Yalabık Parkı’nın açılışı Belediye Başkanları ve Yalabık Ailesinin katılımı ile yapıldı. Ardından Yılmaz Bozkurt’nun hazırladığı ‘Muğla Geçmişiyle Buluşuyor’ fotoğraf sergisi gezildi, konuklara dondurma ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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