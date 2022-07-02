Yamaç paraşütü pilotu ağaçta asılı kaldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu inişe geçtiği sırada bölgede bulunan ağacın dallarına takılarak ağaçta asılı kaldı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu U.T.K. dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'daki bin 700 metre yüksekteki pistten tekli uçuş yaptı. Uçuş rotasının sonu olan Belcekız Plajı pistine inmek isteyen yamaç paraşütü pilotu, piste yakın bir ağacın dallarına takılınca paraşütüyle birlikte ağaçta mahsur kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri mahsur kalan U.T.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde yamaç paraşütü pilotu asılı kaldığı açtan kurtarıldı. U.T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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