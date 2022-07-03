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Silahla vurduktan sonra cesedi yakıp asitle eritmeye çalışmışlar Bodrum’daki çuval cinayetinin sırrı çözüldü

İHA

Silahla vurduktan sonra cesedi yakıp asitle eritmeye çalışmışlar Bodrum’daki çuval cinayetinin sırrı çözüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içerisinden çıkan cesedin 50 yaşındaki Ümit Erol’a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı. Ümit Erol’un öldürüldükten sonra cesedinin yok edebilmek için yakmaya ve asitle eritilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
28 Haziran gecesi, Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, Ortakent Dilekyolu Kavşağı ile Güzel Sanatlar Fakültesi binası arasındaki olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, yol kenarındaki toprak yığını altında, içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval ortaya çıkarıldı.
Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çiftlik’te kayıp bir kişi olduğu tespit edildi
Başlatılan soruşturma kapsamında kayıp Çiftlik Mahallesi’nde emlak işleri yapan Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak kardeşini 20 Haziran’da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Soruşturmayı jandarma devraldı, özel ekip kuruldu. Erol’un çevresindeki kişilerin ifadeleri alınarak soruşturma derinleştirildi.
6 kişi gözaltına alındı
Çalışmalar kapsamında olayın baş şüphelisi araç kiralama firması işletmecisi H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D. ve A.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önce uyuşturmuşlar, sonra silahla öldürmüşler
İlk belirlemelere göre Ümit Erol ile zanlılar arasında alacak verecek mevzusu yüzünden anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre Ümit Erol'un anestezi uzmanı yardımıyla önce uyuşturulduğu daha sonra tabanca ile vurularak öldürüldüğü sanılıyor.
Cesedi yaktılar, asitle eritmeye çalıştılar
Erol yaşamını yitirdikten sonra cesedinden kurtulabilmek için yakılmaya çalışıldığı ve kısmen yakıldığı, ardından asitle eritilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ceset, daha sonra olayın gerçekleştirildiği Çiftlik mahallesinden 30 kilometre uzağa, Ortakent Üniversite Caddesi’ne gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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