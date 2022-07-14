Babadağ’da Serdar Ortaç rüzgarı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'da 'Eğlence Dorukta' etkinliği çerçevesinde bir dizi konser düzenlenirken, Babadağ'ın son konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Bin 200 metre yükseklikte düzenlenen etkinliğin birinci gününde Cem Adrian, ikinci gününde Hande Yener, üçüncü gününde Murat Dalkılıç, dördüncü gününde Afara Uğur Arslan, beşinci gününde Volkan Konak ve altıncı gününde ise Serdar Ortaç sahne aldı. Babadağ'daki bir işletme tarafından gerçekleştirilen konserler serisinin son konuğu olan Serdar Ortaç'ın konseri ise yoğun katılım gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı Ortaç, konser boyunca dinleyenlerine coşkulu anlar yaşattı. Şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç izleyenleri kendine hayran bırakırken, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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