Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Marmaris Amfi Tiyatro'da sevenleri ile buluştu

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amfi Tiyaro'da sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Altun, konserde hayranları ile birlikte en sevilen şarkılarını söyledi.

Aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, Marmaris Amfi Tiyatro Yaz Konserleri çerçevesinde sahne alarak Marmarislilerin kulaklarının pasını sildi. Sevilen sanatçı 14 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşen konserinde, kendi albümünde yer alan şarkıların yanı sıra, arabesk müziğin efsane isimlerinin dillerden düşmeyen eserlerini de seslendirdi.

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği Hakan Altun, iki bölümden oluşan konserinde 2 saat sahnede kaldı. Tüm şarkılarında mikrofonu hayranlarına da uzatan şarkıcı sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaz konserlerinin organizatörlerinden Evren Özkan, "Pandemi ve orman yangınları derken kötü bir dönemden geçtik. Bizler biraz olsun Marmaris halkının ve buraya tatile gelen insanların artık hayatın normal akışına dönmelerini istiyoruz. Marmaris’te ciddi bir kültür sanat eksikliği var. Biz etkinliklerimiz ile bir nebze de olsa bunu gidermek için çalışıyoruz. Kenan Doğulu ile başladık, Mor ve Ötesi, Cem Adrian gibi isimleri ağırladık. Bu akşam Hakan Altun bizlerle birlikte. Sırada Buray, Melike Şahin, Sıla ve başka sürpriz isimler ile yaz konserlerimiz devam edecek. Hatta 2023’ün konser programını hazırlamaya başladık" şeklinde konuşarak Marmarisliler için etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

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