Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Bodrum’da başkanları ziyaret etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek turizm gündemini değerlendirdi.



Dernek yöneticileri ilk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Atmaca ve Girgin’e POYD üyesi Serdar Sarıl da eşlik ederken Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da yaptıkları çalışmaları ve bu çalışmaların turizme etkisini değerlendirdi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye turizmindeki önemine değindiği Bodrum’un ilerleyen yıllarda Türkiye turizmine daha fazla katkı sağlayacağını dile getirdi.



Ticaret hayatına büyük katkı sağlıyor

POYD heyeti daha sonra Bodrum Ticaret Odası’nda (BODTO) BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri Toros Demirdöven ve Mehmet Ayaz ile bir araya geldi. Bodrum turizminin değerlendirildiği buluşmada turizmin ticari hayata etkisi masaya yatırıldı.



Sorunları masaya yatırdılar

POYD heyetinin üçüncü durağı ise Bodrum turizminin en önemli temsilcileri Bodrum Otelciler Birliği (BODER) oldu. Ziyarette BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve BODER Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Atmaca, Bodrum konaklama sektörünün son durumunu değerlendirdi. Bodrum konaklama sektörünün sorunlarına da değinen POYD ve BODER üyeleri Bodrum turizminin gelecekte çok daha iyi noktaya geleceğinde hemfikir oldular.



Kitap hediye etti

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Bodrum ziyaretinde POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin’e, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon’a ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz’e duayen turizmciler Avni Aker ve Tunç Müstecaplıoğlu’nun kaleme aldığı ve geliri öğrencilere aktarılacak olan kitapları hediye etti.



Türkiye turizmini temsil ediyor

Bodrum ziyaretini değerlendiren Başkan Atmaca, “POYD’un Bodrum’daki temsilcileri ve sevgili dostlarımız Yiğit Girgin ve Serdar Sarıl ile Bodrum Belediyesi ve BODTO’ya ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizin ana konusu tabi ki Bodrum ve turizm oldu. Ziyaretlerimizde Bodrum turizmini değerlendirerek turizmcilerin ve yerel yönetimlerin Bodrum turizmine katkısını konuştuk. Bodrum’un dünya turizmindeki yıldızı her geçen sene yükseliyor. Önceden Türkiye turizminin önemli bir durağı iken şimdi dünya turizminin de gözde durakları arasına girdi. Dünyadan birçok ünlü ismi artık Bodrum’da görebiliyoruz. Dolayısı ile Bodrum, Türkiye’yi dünya turizminde başarıyla temsil ediyor. Bu durum bizleri fazlası ile memnun ediyor. Dileğimiz Bodrum’un dünya turizminde çok daha iyi noktalara gelmesidir” diye konuştu.

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