MUTTAŞ Havalimanlarına 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ kurulduğu günden bu güne Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanına 4 milyon 304 bin 897 yolcu taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi kuruluşu olan MUTTAŞ ile 2014 yılı Temmuz ayında başlattığı havalimanı taşımacılığında bugüne kadar 4 milyon 304 bin yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve MilasBodrum Havalimanlarına Menteşe OtogarMilasBodrum Havaalanı, Bodrum OtogarMilasBodrum Havaalanı, Marmaris OtogarDalaman Havaalanı, Datça OtogarDalaman Havaalanı, Fethiye OtogarDalaman Havaalanı’na karşılıklı seferlerle hizmet veriyor. MUTTAŞ ile 2 havalimanına bugüne kadar 4 milyon 304 bin 897 yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne ise 316 bin 261 yolcu taşıdı.

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