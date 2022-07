Muğla'da muhtarın kaybolan oğlu, göl kenarında ölü bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan oğlu Turan Can Ölmez (26), göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu Turan Can Ölmez, dün akşam eve dönmedi. Turan Can Ölmez'e cep telefonuyla da ulaşamayan baba Ölmez, akrabaları ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve yakınlarınca aranan Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ölmez'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ölmez'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada olay ile ilgili şüpheliler E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2022-07-31 17:51:35



