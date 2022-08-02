Muğla´da komandolara yangın eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından jandarma komandolara teorik ve pratik olarak yangın eğitimi verildi.

Muğla'da olası yangınlarda görev alacak İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan askerlere Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli yangın uzmanı Hasan Altınbağ tarafından eğitim verildi. Komandolara arazöz malzemeleri tanıtılarak, şerit açma, hortum taşıma, hortum serme, yangında can güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken konularda teorik ve pratik eğitim verildi. Ula İlk Müdahale Yangın Ekibi'nde 2 gün devam edecek eğitimden sonra jandarma komandolar, olası orman yangınlarında takviye kuvvet olarak görev yapacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-08-02 12:31:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.