Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3)

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TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-08-04 17:46:27



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