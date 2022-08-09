Muğlalı okçu Ecesu zirvede

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MUĞLA, (DHA)İSTANBUL'da düzenlenen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyespor okçusu Ecesu Demircan, Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada 13-14 yaş kadınlar makaralı yay kategorisinde 688 puanla tüm rakiplerini geride bırakan Ecesu, altın madalyaya ulaştı. Aynı yarışmada Gözde Gedikoğlu da altıncılığı elde etti. Ecesu Demircan ve Gözde Gedikoğlu, İstanbul'da yapılacak Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampı'na davet edildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2022-08-09 11:17:40



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