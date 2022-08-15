Şehir dışından getirdiği tarihi eserleri satmak isterken yakalandı 



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde Yunus K., Ordu'dan satmak için getirdiği, Roma ile Antik Yunan dönemlerinden 40 sikke ve çeşitli objeler ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunus K.'nin, Ordu'dan getirdiği tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin, Akyaka Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskında Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait 40 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2022-08-15 17:48:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.