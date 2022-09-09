Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Ula ilçesinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından ekipler, 6 Eylül'de Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 14 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kokain, ketamin, bonzai, sihirli mantar, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza hap, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 kullanma aparatı, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 11 cep telefonu ve 4 flaş bellek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-09-09 14:47:13
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