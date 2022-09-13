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Marmaris yangını şüphelisinin iddianamesi tamamlandı

DHA

Marmaris yangını şüphelisinin iddianamesi tamamlandı


Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan (34) için hazırlanan iddianame tamamlandı. 5 bin 143 hektar ormanın kül olduğu yangını çıkaran Ayhan için 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 5 bin 143 hektar alan kül oldu.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınının ardından sabotaj şüphesi üzerine ortak çalışma başlattı. Ekipler, yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerası ile bölgedeki fotokapanlar ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, 3 bin 832 kişi ve araca yönelik sorgulama yaptı. İncelemeler sonucu yangının, Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış 3 araç lastiği ve terk edilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu ve hakkında 'tehdit', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayhan'a ait telefon, yangının çıktığı 21 Haziran'da saat 23.30 itibarıyla kapandığı için sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesi yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında malmülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.
ÖZEL EKİP KURULDU
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangının çıkış saati itibarıyla haber alınamayan Sacit Ayhan'ın yakalanması için inceleme başlattı. Ayhan adına kayıtlı motosikletin bölgede bulunması nedeniyle yangının başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış yönleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkarılıp arama alanı daraltıldı. Ayhan, 23 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Ayhan, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 5'er litrelik 2 pet şişe ele geçirildi. 
KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ 
Sacit Ayhan'ın, ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi. Ayhan, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İÇKİ ALMAK İSTEDİĞİ MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu yangını çıkaran Sacit Ayhan'ın, olaydan 1 saat 50 dakika önce veresiye içki almak için girdiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ret cevabı alınca tartıştığı marketçiyi tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan'ın, yangın çıkardığı Bördübet'in Yedi Adalar bölgesine gittiği öğrenildi.
İDDANAME HAZIRLANDI
Tutuklu sanık Sacit Ayhan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanık Ayhan´a 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası uygulanması talep edildi. Ayhan´ın iddianamede yer alan savunmasında, babasının kendisini dışladığını, bu yüzden intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerinin normal şartlarda barakasında küllüğüne attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını, benzini kullanmadığını, çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını belirterek suçlamaları kabul etti. Muğla 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 9 Kasım´da görüleceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-09-13 23:07:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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